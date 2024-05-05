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Chelsea - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 08:20
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Chelsea - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - West Ham United maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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