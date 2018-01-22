Başkent ekipleri ilk kez düşme hattının üzerinde
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda iki başkent ekibi de ilk kez küme düşme hattında yer almadı.
Ligde 2. haftadan bu yana düşme hattında bulunan Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının birinci yıl dönümünde tehlikeli bölgenin dışına çıkmayı averajla da olsa başardı.
İkinci devrenin ilk haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 2-0 yenen Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Sezonu'nda puanını 17'ye yükseltti.
Ligde ilk deplasman galibiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip, haftayı averajla Antalyaspor'un üzerinde 15. sırada tamamladı.
Haftayı Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğiyle kapatan Osmanlıspor ise puanını 18'e çıkardı ve 14. sıradaki yerini korudu. Osmanlıspor, bu sezon ilk kez 14. haftanın sonunda küme düşme hattından kurtulmuştu.
Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, birlikte ilk kez tehlikeli bölgenin dışında kalmış oldu.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:20
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Negredo yokları oynadı
Toplam 4
Yorum
ruhi mücerret çok ağır,direkten dönen topu atmalıydı, geri pası atmalıydı maç 4 olurdu.boşuna pas vermiyorlar demesin takipçilikte yok ,cidden ağır adam.
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Hopson kontratını tek taraflı feshetti
Toplam 1
Yorum
gs şu futbola yapılan yatırım niye hiç basketbola yapılmıyor. Zaten çok almıyor oyuncular transfer yasağı da var ne yapacaksınız şimdi acaba
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Fatih Terim bırakıyor!
Toplam 2
Yorum
de get lan kısa vade için fatih terim bence iyidir ligin sonuna kadar kalmalı ama uzun vade içi düşünülmemeli daha önceki gibi kulubü batağa sürükler
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