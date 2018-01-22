CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Başkent ekipleri ilk kez düşme hattının üzerinde

    Başkent ekipleri ilk kez düşme hattının üzerinde

    'de 2017-2018 sezonunda iki başkent ekibi de ilk kez küme düşme hattında yer almadı.

    Ligde 2. haftadan bu yana düşme hattında bulunan , onursal başkanı 'ın vefatının birinci yıl dönümünde tehlikeli bölgenin dışına çıkmayı averajla da olsa başardı.

    İkinci devrenin ilk haftasında 'u deplasmanda 2-0 yenen , Sezonu'nda puanını 17'ye yükseltti.

    Ligde ilk deplasman galibiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip, haftayı averajla 'un üzerinde 15. sırada tamamladı.

    Haftayı Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğiyle kapatan ise puanını 18'e çıkardı ve 14. sıradaki yerini korudu. , bu sezon ilk kez 14. haftanın sonunda küme düşme hattından kurtulmuştu.

    'de Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, birlikte ilk kez tehlikeli bölgenin dışında kalmış oldu.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkent ekipleri ilk kez düşme hattının üzerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN