Gençler Bursa'ya hazırlanıyor!
Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu, koordinasyon hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Başkent ekibinde, Aleksandar Scekic, takımdan ayrı koşu ile günü tamamlarken, Halil İbrahim Pehlivan ve Luccas Claro, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
Tedavisine devam edilen Serdar Özkan'ın yanı sıra hafif ağrıları bulunan Johannes Hopf, Elvis Manu ve Jailton Paraiba antrenmana katılmadı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:21
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Gençler Bursa'ya hazırlanıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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