Gençler Bursa'ya hazırlanıyor!

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu, koordinasyon hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibinde, Aleksandar Scekic, takımdan ayrı koşu ile günü tamamlarken, Halil İbrahim Pehlivan ve Luccas Claro, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Tedavisine devam edilen Serdar Özkan'ın yanı sıra hafif ağrıları bulunan Johannes Hopf, Elvis Manu ve Jailton Paraiba antrenmana katılmadı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.