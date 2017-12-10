Ümit Özat: Yazık oldu

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat kaçan 3 puana yandı. Genç çalıştırıcı "İlk yarı iyi bir maç olmadı. Her iki taraf da birbirini kontrol etmeye çalıştı. 2. devrede rakibin hatasından golü bulduk. Farkı 2'ye çıkartamadık. Son anda penaltıyla berabere kaldık. Yazık oldu" dedi.