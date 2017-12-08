 Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak

    Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak

    Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

    Antalya Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

    Başkent ekibinde kart cezalısı Uğur Çiftçi ile tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Marko Milinkovic, Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

    Kafileyle Antalya'ya giderek takımla çalışmalara başlayan Serdar Özkan'ın durumu ise maç saatinde netleşecek.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:24
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