Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antalya Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.
Başkent ekibinde kart cezalısı Uğur Çiftçi ile tedavilerine devam edilen Luccas Claro, Marko Milinkovic, Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Kafileyle Antalya'ya giderek takımla çalışmalara başlayan Serdar Özkan'ın durumu ise maç saatinde netleşecek.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:24
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Trabzonspor’un hedefi 3 puan
Toplam 2
Yorum
alper inşallah bu maçıda kayıpsız geçeceğiz
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 15
Yorum
adana madem terim iyi hoca gelsin adanaya memleketine,adanaspor veya demirsporun başına şmpiyon yapsında görelim.
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Valencia iddiası
Toplam 3
Yorum
bjk advers ADVERSİN İDDİASI ! CENK'İ İSTEYEN ÜST DÜZEY BİR AVRUPA TAKIMI KESİNLİKLE OLMAZ VE BUNDAN SONRADA OLMAYACAKTIR !
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