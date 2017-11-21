 Özat’la yeniden – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Özat’la yeniden

    Özat’la yeniden
    Gençlerbirliği, 3. haftada yollarını ayırdığı 'ı yeniden göreve getirdi. Başkan Murat Cavcav, yaptığı açıklamada Mesut Bakkal'ın elinden geleni yaptığını belirterek, "Vakit kaybedemezdik, can derdindeyiz. Kendisinin de söylediği gibi bu transferleri o yapmadı. Biz de bu transferleri yapan Ümit Özat'ı yeniden göreve getirmeyi doğru bulduk" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
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