Muric, takım arkadaşı Serdar Özkan'ın, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında attığı gollere dair, "Ne zaman kaleciler kaledeyken gol atacaksın?" şakasına karşılık, "Evet doğru ama golün iyisi kötüsü olmaz. Gol goldür yeter ki top, direklerin arasından geçsin." yanıtını verdi.

Neşeli olduğu görülen Muric, açıklamaları sırasında kendisine yapılan "göz kamaştırıyorsun" esprisini de şakayla karşıladı.

Kendisinin de yeni evlendiği eşine, fiziki görünümüne dair sorular sorduğunu dile getiren Muric, "Göz kamaştırıyorsun diyor ben de eşime soruyorum, 'sen kör müsün, bana nasıl aşık oldun' diyorum ama eşim, 'körkütük, körkütük' diye cevap veriyor." esprisini yaptı.

- "Sonuçta pozisyonum forvet"

Muric, oynadığı pozisyon gereği kendisinden gol atmasının beklendiğini, buna son iki haftada karşılık verdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Takıma sadece gol atarak değil, mücadele ederek de katkı vermek istediğini dile getiren Muric, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle böyle başladık, inşallah devamı gelir. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Sonuçta pozisyonum forvet. Santrforun gol atması gerekiyor, öyle kanıtlıyor kendini. O nedenle ben de çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

Kosovalı golcü, sezon başında kadroya dahil edilen Petar Skuletic ile aynı mevkide oynadıklarının hatırlatılması üzerine de "Her mevkide hak edenin formayı alması gerekir. Herkes şu anda aynı düzeyde. Formayı alan götürüyor desek yeridir. Takımımız için kim faydalı olacaksa o oynasın." diye konuştu.