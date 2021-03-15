Haberler Gazişehir Gaziantep Denizli’yle siftah yaptı

’yle siftah yaptı

Kırmızı-siyahlılar, son 3 maçta evinde puan alamadığı ’u 70’te ve 90+3’te ’le (P.) yendi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 23:23 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Denizli’yle siftah yaptı

İlk 5'e yaklaşmak isteyen G.Antep FK, ateş hattından çıkma mücadelesi veren 'u konuk etti. İlk yarısı golsüz biten mücadelede akılda kalan tek pozisyon; 'nın 'nun gole giden topunu çizgiden çevirmesi oldu. İkinci yarıda kırmızı-siyahlılar, 50'de 'in kırmızı görmesiyle rahatladı, 70'te 'in frikiğini kafayla ağlara gönderen Dicko'yla öne geçti. 90+3'te kendi yaptırdığı penaltıda karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-0. G.Antep FK evinde son 4 maçta 10 puan toplarken, deplasmanda 5'te sıfır çekti.

ADİL BİR SONUÇ OLDU
G.Antep FK Teknik Direktörü , galibiyeti sonrasında hak ettikleri bir sonuç aldıklarını vurguladı. Portekizli çalıştırıcı, "İlk yarı istediğimiz kalitede oyun koyamadık. Ama ikinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. Adil bir sonuç aldık" şeklinde konuştu.

VAR'DA HAKSIZLIK VAR!
Denizlispor Teknik Direktörü , karşılaşmasındaki kararlarını eleştirdi. Kutlu, "VAR'dan gelen kararlar bizim lehimize haklı kararlar değildi. Yediğimiz golde elle oynama vardı. VAR'dan beklediğimiz sonucu alamadık" diye tepki gösterdi.

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