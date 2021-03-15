Denizli’yle siftah yaptı

İlk 5'e yaklaşmak isteyen G.Antep FK, ateş hattından çıkma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz biten mücadelede akılda kalan tek pozisyon; Mustafa'nın Dicko'nun gole giden topunu çizgiden çevirmesi oldu. İkinci yarıda kırmızı-siyahlılar, 50'de Özer'in kırmızı görmesiyle rahatladı, 70'te Maxim'in frikiğini kafayla ağlara gönderen Dicko'yla öne geçti. 90+3'te Muhammet kendi yaptırdığı penaltıda karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-0. G.Antep FK evinde son 4 maçta 10 puan toplarken, Ege temsilcisi deplasmanda 5'te sıfır çekti.



ADİL BİR SONUÇ OLDU

G.Antep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Denizli galibiyeti sonrasında hak ettikleri bir sonuç aldıklarını vurguladı. Portekizli çalıştırıcı, "İlk yarı istediğimiz kalitede oyun koyamadık. Ama ikinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. Adil bir sonuç aldık" şeklinde konuştu.



VAR'DA HAKSIZLIK VAR!

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Gaziantep FK karşılaşmasındaki VAR kararlarını eleştirdi. Kutlu, "VAR'dan gelen kararlar bizim lehimize haklı kararlar değildi. Yediğimiz golde elle oynama vardı. VAR'dan beklediğimiz sonucu alamadık" diye tepki gösterdi.