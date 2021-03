Son dakika spor haberleri: Alexandru Maxim'den Beşiktaş sözleri! "3 puan alabiliriz"

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK, hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK'nın yıldız oyuncusu Alexandru Maxim, Beşiktaş maçından galibiyet alarak seri yakalamak istediklerini belirtti.



"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Ligin 28. haftasında 10 kişi kalmalarına rağmen geriden gelerek Gençlerbirliği maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Maxim, "Öncelikle Gençlerbirliği maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Çünkü bizim için çok önemliydi. Önceki maçlarda da iyi oynuyorduk ama bir türlü 3 puanı alamıyorduk. Son maçta aldığımız 3 puan özellikle 10 kişi olmamıza rağmen maçı çevirmiş olmamız bizim özgüvenimizi yerine getirdi. Tekrardan bir aradayız ve sahada birbirimize ne kadar yardımcı olduğumuzu, ne kadar desteklediğimizi göstermiş olduk. Dolayısıyla da özgüvenimiz yükseldi" dedi.



"BEŞİKTAŞ'TAN 3 PUAN ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı galibiyet alabileceklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Önümüzdeki Beşiktaş maçı için de çok pozitif düşünüyorum. Oraya gidip 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. Performansımın düştüğünü düşünmüyorum. Çünkü önceden goller veya asistler yapıyordum şu an daha az yapıyorum. Belki o yüzden böyle görünüyordur ama bununla alakası yok. Çünkü futbol sadece gol ve asist değil. Tabi ki skora katkıda bulunmayı istiyorum ama bu bir takım oyunu ve hepberaber oynuyoruz. Tabi ki çalıştıkça skora katkıda bulunmak istiyorum ve daha iyi olacağım. Gençlerbirliği maçında baştan beri serbest oynuyordum. Çünkü hoca her zaman bana bu serbestliği veriyor. Bu da bana özgüven veriyor. Futboldan bahsettiğimiz zaman tabi ki bir takım oyunu, bireyselliğe indirgeyemeyiz bunu. Şu anda herkesin bizden çok yüksek beklentisinin olduğu bir zamandayız. O yüzden burada bizim saha içerisinde yaptıklarımız ve kendimize özgüvenli oynamamız çok önemli. Hocamız da bize bunu veriyor. Özellikle top bizdeyken bana sürekli serbest olmamı söylüyor. Bana bu serbestliği veriyor. Dolayısıyla bu da bana özgüven veriyor ve takım olarak daha iyi oynuyoruz" diye konuştu.