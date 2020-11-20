Müslüm Özmen: Gaziantep kaybetmeyecek!

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Denizli karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Son 7 maçı kaybetmediklerini hatırlatan Özmen, "Bazı maçlarda 3 puanı kaçırdık. Denizli'ye galibiyet için gideceğiz. Bazı isimler koronaya yakalandı ama kadromuz derin. Oynayanlar eksiklerin boşluğunu dolduracak" ifadelerini kullandı.