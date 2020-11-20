Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Denizli karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Son 7 maçı kaybetmediklerini hatırlatan Özmen, "Bazı maçlarda 3 puanı kaçırdık. Denizli'ye galibiyet için gideceğiz. Bazı isimler koronaya yakalandı ama kadromuz derin. Oynayanlar eksiklerin boşluğunu dolduracak" ifadelerini kullandı.
Müslüm Özmen: Gaziantep kaybetmeyecek!
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Denizli karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istediklerini söyledi.
Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:47 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50