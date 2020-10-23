Sumudica’ya 4 maç men geldi

PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve kulübede bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı 4 maçtan men ve 33 bin TL para cezası verdi. Kurul, kulübe de aynı gerekçe ile 100 bin TL ceza kesti.

ÜÇ FUTBOLCUYA 2'ŞER MAÇ CEZA

PFDK, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle Antalyasporlu Sidney Sam ve Kayserispor'lu Sapunaru'ya 2'şer maç men cezası verdi. Kurul ayrıca, saha olayları ve sosyal mesafeye uymadığı için Antalyaspor'a 48 bin TL para cezası verdi.