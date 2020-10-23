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FK patlama yapacak

 FK Başkanı , bu hafta maçıyla birlikte patlama yapacaklarını iddia etti.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:12 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Gaziantep FK patlama yapacak

FK Başkanı , bu hafta maçıyla birlikte patlama yapacaklarını iddia etti. Başkan Büyükekşi, "Bu haftadan itibaren şansızlığı kırıp bir patlama yaptığımızda, sonuçlar da istediğimiz gibi olacak. Biz zaten iyi bir takımız. Bunu geçen yıl ispat ettik. Aynı kadroyu büyük oranda koruduk, üzerine de 7-8 yeni transfer yaptık. İnşallah bu hafta maçıyla yeniden çıkışa geçeriz. Sonraki maçları da aynı şekilde beraberlik serisi yerine galibiyet serisiyle taçlandırırız. Başarımızı tüm kamuoyuna göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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