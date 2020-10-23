Gaziantep FK patlama yapacak

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu hafta Konyaspor maçıyla birlikte patlama yapacaklarını iddia etti. Başkan Büyükekşi, "Bu haftadan itibaren şansızlığı kırıp bir patlama yaptığımızda, sonuçlar da istediğimiz gibi olacak. Biz zaten iyi bir takımız. Bunu geçen yıl ispat ettik. Aynı kadroyu büyük oranda koruduk, üzerine de 7-8 yeni transfer yaptık. İnşallah bu hafta Konya maçıyla yeniden çıkışa geçeriz. Sonraki maçları da aynı şekilde beraberlik serisi yerine galibiyet serisiyle taçlandırırız. Başarımızı tüm kamuoyuna göstereceğiz" ifadelerini kullandı.