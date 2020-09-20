Gaziantep'in başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın formasında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını temsilen "Bu 100'den Gaziantep" ifadesinin yer alacağını bildirdi. Başkan, "25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında böyle bir karar aldık" dedi.
Yepyeni slogan: Bu 100’den Gaziantep
Gaziantep'in başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın formasında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını temsilen "Bu 100'den Gaziantep" ifadesinin yer alacağını bildirdi.
Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50