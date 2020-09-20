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Yepyeni slogan: Bu 100’den Gaziantep

Gaziantep'in başkanı , takımın formasında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını temsilen "Bu 100'den Gaziantep" ifadesinin yer alacağını bildirdi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Yepyeni slogan: Bu 100’den Gaziantep

Gaziantep'in başkanı , takımın formasında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını temsilen "Bu 100'den Gaziantep" ifadesinin yer alacağını bildirdi. Başkan, "25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında böyle bir karar aldık" dedi.

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