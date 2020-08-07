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07 Ağustos 2020, Cuma
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Enver Cenk 'te

Enver Cenk Gaziantep'te

Geçen sezonun flaş ekibi FK, ’den ayrılan ’i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara devam eden G.Antep FK, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, 'dan ayrılan 'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Verdiği asker selamı nedeniyle 2. Lig ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan, bu onurlu hareketi 'de büyük bir gündem oluşturan ve bu skandal tutuma seyirci kalmayıp devre arasında vatanına geri dönen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonu 'de 11 maçta 2 asistle tamamlamıştı.
  1. 7.8.2020
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