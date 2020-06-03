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03 Haziran 2020, Çarşamba
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G.Antep FK’ye tazminat yolu

G.Antep FK’ye tazminat yolu

G.Antep FK'nin Alman ekibi 'dan kiraladığı , sözleşmesinin 'ta bittiğini öne sürerek, kontratını tek taraflı feshetmişti.

G.Antep FK'nin Alman ekibi 'dan kiraladığı , sözleşmesinin 'ta bittiğini öne sürerek, kontratını tek taraflı feshetmişti. Ancak 'daki statü ve transfer tüzüğünde bulunan, 'Bir sözleşme sezon devam ettiği müddetçe tek taraflı feshedilemez' maddesi gereğince Maxim ve kulübü Mainz, G.Antep FK'ya bu fesihten dolayı tazminat ödeyebilir.
  1. 3.6.2020
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