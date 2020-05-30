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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Geçmiş olsun

Geçmiş olsun Gaziantep

 FK'de önceki gün futbolcu, teknik heyet ve tüm kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapılmıştı.

FK'de önceki gün futbolcu, teknik heyet ve tüm kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada; sonuçların ulaşma sürecinin devam ettiği, şu ana kadar bir personelde koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından dün yapılması planlanan idman iptal edildi.
  1. 30.5.2020
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