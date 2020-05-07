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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Sumudica: Türkiye mücadele etti

Sumudica: Türkiye mücadele etti

Futbol Kulübü'nün Marius Sumudica ve futbolculardan , Gaziantep'e döndü.

Futbol Kulübü'nün Marius Sumudica ve futbolculardan , Gaziantep'e döndü. Ülkeleri Romanya'dan gelen ikili, 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve bağlı yurda yerleşti. Sumudica, "Türk devleti koronavirüsle çok ciddi mücadele etti. O yüzden haziranda liglerin başlaması normal. Bizim için de güzel oldu. Her şey güzel geçer ve ligi de başarılı ve sorunsuz şekilde tamamlarız, diye ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 7.5.2020
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