Sumudica: Türkiye mücadele etti
Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica ve futbolculardan Alexandru Maxim, Gaziantep'e döndü.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica ve futbolculardan Alexandru Maxim, Gaziantep'e döndü. Ülkeleri Romanya'dan gelen ikili, 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleşti. Sumudica, "Türk devleti koronavirüsle çok ciddi mücadele etti. O yüzden haziranda liglerin başlaması normal. Bizim için de güzel oldu. Her şey güzel geçer ve ligi de başarılı ve sorunsuz şekilde tamamlarız, diye ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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