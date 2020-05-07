Sumudica: Türkiye mücadele etti

Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica ve futbolculardan Alexandru Maxim, Gaziantep'e döndü. Ülkeleri Romanya'dan gelen ikili, 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleşti. Sumudica, "Türk devleti koronavirüsle çok ciddi mücadele etti. O yüzden haziranda liglerin başlaması normal. Bizim için de güzel oldu. Her şey güzel geçer ve ligi de başarılı ve sorunsuz şekilde tamamlarız, diye ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.