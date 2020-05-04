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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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karantinaya

Gaziantep karantinaya

'da giden isimler hafta içinde geliyor. Kırmızı-siyahlılarda Maxim, Kana-Bıyık, Diarra, ve Marius Sumudica ile ekibi yurt dışına gitmişti.

'da giden isimler hafta içinde geliyor. Kırmızı-siyahlılarda Maxim, Kana-Bıyık, Diarra, ve Marius Sumudica ile ekibi yurt dışına gitmişti. Tüm isimlerin 14 gün yurtlarda karantinada kalacağı belirtildi. Herkes ülkesine giderken kaleci Günay'ın ailesi 'da olduğu için bu ülkeye gitmişti.
  1. 4.5.2020
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