Sumudica: Hedefim takımı ligde tutmak

İlk yarıda oynadıkları futbolun bu sezon oynadıkları maçların en iyisi olduğuna dikkat çeken Sumudica, "2 tane farklı yarı izledik. Bu maçın ilk yarısı ligde oynadığımız tüm maçlardan iyiydi. Buna ilk yarıda bulduğumuz goller için değil, golleri hazırlamamız, rakibin baskını kırdığımız, topu oyunda tuttuğumuz için söylüyorum. İkinci yarıda yediğimiz gollerde hep 11'e 10'duk. İkinci golde Kana-Biyik, 3'üncü gole Kenan sakatlığından dolayı kenardaydı. Çok konuşmak anlam ifade etmiyor. Anlam ifade eden son 2 maçta 6 puan almamız. Ben 20, 21 puan sözü vermiştim. 23 puan yaptık. Şimdi sahamızda Malatyaspor maçımız var. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bugün rakibimiz kendi evinde Rizespor'a kaybetti. Bu ligde görüyorsunuz her şey olabiliyor. Buraya gelen taraftarlarımızı, ekibimi ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Umuyorum Gaziantep şehri takımla beraber bir aile olma yoluna girmiştir" diye konuştu.

"HEDEFİM TAKIMI LİGDE TUTMAK"

Hedefinin takımı ligde tutmak olduğunu belirten Sumudica, "Benim hedefim takımı ligde tutmak. Kontratımda da bu yazıyor. Takımı ligde tutarsam devam edeceğim. Ama her maça puan almak için çıkıyorum. Takımı yukarda tutarsak herkes için daha iyi. Ben kulübe para da kazandırmak istiyorum. Kazandığımız zaman kulüp de kazanıyor" dedi.

"4 TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Takıma en az 4 oyuncunun daha katılması gerektiğinin altını çizen Sumudica, "Daha iyi olmamız için birkaç yeni arkadaşa ihtiyacımız var. Aşağı yukarı 4 oyuncunun takıma katılması gerekiyor. Başkanla görüştüm bu 4 oyuncu hakkında. Eğer 4 oyuncu takıma katılırsa, Gaziantep Futbol Kulübü daha güçlü olacak" şeklinde konuştu.