Yok böyle maç

Gaziantep, Kasımpaşa deplasmanında bambaşka iki devre oynadı. Karşılaşmaya iyi başlayan kırmızı-siyahlılar, 5'te Kayode'yle öne geçti: 1-0. 10'da Veysel eşitliği sağladı: 1-1. Kenan ve Djilobodji'yle fark ikiye çıkaran Antep'te maçın yıldızı Kayode, 44'te ikinci golünü attı: 4-1. Quaresma, 57'de skoru 4-2 yaparken; Günay, 75'te tekrarlanan penaltıda iki kez üst üste Portekizli'ye geçit vermedi. Thiam, 80'de 4-3'lük skoru belirledi. İkinci yarıda ufak bir şok yaşayan Antep, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 23 yaptı.

'MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, "Oyunun karşılığını alamadık. İkinci yarıda büyük bir özveri ortaya koyduk. Oyuncularımı kutluyorum. Bir de penaltı kaçırdık. Böyle oynamaya devam edersek sonucu alacağız" diye konuştu.

'DAHA DA İYİ OLMALIYIZ'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, "İlk yarıda her şey çok güzeldi. Fakat sonrası için aynı şeyi söyleyemem. Yaptığımız hatalar maçı ortaya getirdi. Kazandığımız için mutluyuz ama sorunlarımızı da ele alıp daha da iyi olmalıyız" dedi.