Yok böyle maç
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Gaziantep, devreyi 4-1 önde tamamlarken; ikinci yarıda kabus gördü. Nefes kesen maçta, 3 puanı zor da olsa kaptı.
Gaziantep, Kasımpaşa deplasmanında bambaşka iki devre oynadı. Karşılaşmaya iyi başlayan kırmızı-siyahlılar, 5'te Kayode'yle öne geçti: 1-0. 10'da Veysel eşitliği sağladı: 1-1. Kenan ve Djilobodji'yle fark ikiye çıkaran Antep'te maçın yıldızı Kayode, 44'te ikinci golünü attı: 4-1. Quaresma, 57'de skoru 4-2 yaparken; Günay, 75'te tekrarlanan penaltıda iki kez üst üste Portekizli'ye geçit vermedi. Thiam, 80'de 4-3'lük skoru belirledi. İkinci yarıda ufak bir şok yaşayan Antep, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 23 yaptı.
'MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, "Oyunun karşılığını alamadık. İkinci yarıda büyük bir özveri ortaya koyduk. Oyuncularımı kutluyorum. Bir de penaltı kaçırdık. Böyle oynamaya devam edersek sonucu alacağız" diye konuştu.
'DAHA DA İYİ OLMALIYIZ'
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, "İlk yarıda her şey çok güzeldi. Fakat sonrası için aynı şeyi söyleyemem. Yaptığımız hatalar maçı ortaya getirdi. Kazandığımız için mutluyuz ama sorunlarımızı da ele alıp daha da iyi olmalıyız" dedi.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Yok böyle maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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