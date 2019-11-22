Sumudica gitmiyor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başkan Mehmet Büyükekşi'yle basın toplantısı düzenledi. Rumen Hoca, Romanya'nın başına geçeceği iddialarına ilişkin, milli takıma gitmeyeceğini, G.Saray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin de Romanya'ya dönmesini istediğini aktardı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başkan Mehmet Büyükekşi'yle basın toplantısı düzenledi. Rumen Hoca, Romanya'nın başına geçeceği iddialarına ilişkin, milli takıma gitmeyeceğini, G.Saray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin de Romanya'ya dönmesini istediğini aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hagi, 'Bu kadar eleştiri alıyorsun. Senin orada, küçük bir yerde ne işin var? Buraya dönmen gerekiyor' dedi. Ama ben burayı sevdiğimi, ikinci evim olduğunu söyledim. Burada başkan ve taraftarlar takımın arkasında duruyor. Başarı istiyor. Ben burada kalacağım" diye konuştu.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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