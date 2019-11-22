Sumudica gitmiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başkan Mehmet Büyükekşi'yle basın toplantısı düzenledi. Rumen Hoca, Romanya'nın başına geçeceği iddialarına ilişkin, milli takıma gitmeyeceğini, G.Saray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin de Romanya'ya dönmesini istediğini aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hagi, 'Bu kadar eleştiri alıyorsun. Senin orada, küçük bir yerde ne işin var? Buraya dönmen gerekiyor' dedi. Ama ben burayı sevdiğimi, ikinci evim olduğunu söyledim. Burada başkan ve taraftarlar takımın arkasında duruyor. Başarı istiyor. Ben burada kalacağım" diye konuştu.