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22 Kasım 2019, Cuma
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Sumudica gitmiyor

Sumudica gitmiyor

FK , Başkan 'yle basın toplantısı düzenledi. , 'nın başına geçeceği iddialarına ilişkin, gitmeyeceğini, G.Saray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin de Romanya'ya dönmesini istediğini aktardı.

FK , Başkan 'yle basın toplantısı düzenledi. , 'nın başına geçeceği iddialarına ilişkin, gitmeyeceğini, G.Saray'ın efsane futbolcusu Hagi'nin de Romanya'ya dönmesini istediğini aktardı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hagi, 'Bu kadar eleştiri alıyorsun. Senin orada, küçük bir yerde ne işin var? Buraya dönmen gerekiyor' dedi. Ama ben burayı sevdiğimi, ikinci evim olduğunu söyledim. Burada başkan ve taraftarlar takımın arkasında duruyor. Başarı istiyor. Ben burada kalacağım" diye konuştu.

  1. 22.11.2019
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