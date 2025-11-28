Ayaklarımız yere sağlam basmalı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gaziantep FK 3 hafta aradan sonra galibiyet hasretine Kayseri deplasmanında son verirken, teknik direktör Burak Yılmaz, yeni bir galibiyet serisi yakalamak için yarın sahalarındaki Eyüpspor karşılaşmasını kazanmaları gerektiğini söyledi. Burak Yılmaz, antrenman öncesinde oyuncularına uyarılarda bulunarak, Eyüpspor maçının önemini anlattı ve ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini vurgulayıp rehavet uyarısı yaptı.