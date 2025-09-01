Bayo Gaziantep’te

Süper Lig'de Burak Yılmaz'ın göreve gelişiyle birlikte 2'de 2 yapan Gaziantep FK transfer atağına kalktı. Kırmızısiyahlılar yaz penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala, önemli bir transfere imza attı. Gaziantep temsilcisi son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Muhammed Bayo'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Lille 27 yaşındaki oyuncunun transferi için 2022-2023 sezonunun başında 14 milyon euro ödemişti. Bayo geçtiğimiz sezonda 35 maça çıktı ve 3 gol 6 asistlik katkıda bulundu.
Süper Lig'de Burak Yılmaz'ın göreve gelişiyle birlikte 2'de 2 yapan Gaziantep FK transfer atağına kalktı. Kırmızısiyahlılar yaz penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala, önemli bir transfere imza attı. Gaziantep temsilcisi son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Muhammed Bayo'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Lille 27 yaşındaki oyuncunun transferi için 2022-2023 sezonunun başında 14 milyon euro ödemişti. Bayo geçtiğimiz sezonda 35 maça çıktı ve 3 gol 6 asistlik katkıda bulundu.