Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Camara resmen açıklandı

Camara resmen açıklandı

Burak Yılmaz’la çıkışa geçen Gaziantep FK, Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Camara resmen açıklandı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Drissa Camara, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı " denildi. 1.79 metre boyundaki futbolcu, merkez orta saha başta olmak üzere zaman zaman 10 numara ve kanatlarda da görev alabiliyor.

