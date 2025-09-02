Camara resmen açıklandı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Drissa Camara, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı " denildi. 1.79 metre boyundaki futbolcu, merkez orta saha başta olmak üzere zaman zaman 10 numara ve kanatlarda da görev alabiliyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER