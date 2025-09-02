Camara resmen açıklandı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Drissa Camara, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı " denildi. 1.79 metre boyundaki futbolcu, merkez orta saha başta olmak üzere zaman zaman 10 numara ve kanatlarda da görev alabiliyor.