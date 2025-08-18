Gaziantep FK'dan en kötü lig başlangıcı

Ligin ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, 3-0'lık skorla mağlup oldu. Güneydoğu temsilcisi, dün ise deplasmanda Konyaspor ile yaptığı maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, böylelikle, bu sezon ligde henüz puan ve golle tanışamadı.
- LİGDEKİ EN VERİMSİZ SEZON
Lig'de 7'nci sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, bu sezon gösterdiği 2 haftalık performansla tarihinin en verimsiz sezonunu geride bıraktı.
Lig tarihindeki en başarısız sezon başlangıcını gerçekleştiren Gaziantep temsilcisinin geride kalan sezonlardaki ilk 2 hafta performansı şöyle:
|Sezon
|Puan
|Attığı gol
|Yediği gol
|2025-26
|0
|0
|6
|2024-25
|3
|1
|1
|2023-24
|0
|2
|5
|2022-23
|4
|2
|1
|2021-22
|1
|2
|3
|2020-21
|1
|3
|5
|2019-20
|3
|4
|6