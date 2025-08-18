CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK'dan en kötü lig başlangıcı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Tümosan Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, ligde henüz puanla tanışamadı, gol sevinci de yaşayamadı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:25
Ligin ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, 3-0'lık skorla mağlup oldu. Güneydoğu temsilcisi, dün ise deplasmanda Konyaspor ile yaptığı maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, böylelikle, bu sezon ligde henüz puan ve golle tanışamadı.

- LİGDEKİ EN VERİMSİZ SEZON

Lig'de 7'nci sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, bu sezon gösterdiği 2 haftalık performansla tarihinin en verimsiz sezonunu geride bıraktı.

Lig tarihindeki en başarısız sezon başlangıcını gerçekleştiren Gaziantep temsilcisinin geride kalan sezonlardaki ilk 2 hafta performansı şöyle:

SezonPuanAttığı golYediği gol
2025-26006
2024-25311
2023-24025
2022-23421
2021-22123
2020-21135
2019-20346

