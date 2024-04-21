Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 19:10
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Gaziantep FK Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep'te oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, Mustafa, Ertuğrul, Deian, Salem, Monteiro, Maxim, Dragus

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Omeruo, Winck, Yunus Emre, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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