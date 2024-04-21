Gaziantep FK Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.
Gaziantep'te oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, Mustafa, Ertuğrul, Deian, Salem, Monteiro, Maxim, Dragus
Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Omeruo, Winck, Yunus Emre, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.