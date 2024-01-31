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Gaziantep FK Aliou Badji'yi transfer etti

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Girondins Bordeaux forması giyen Senegalli forvet Aliou Badji'yi kadrosuna kattı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 17:46 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 17:48
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Gaziantep FK Aliou Badji'yi transfer etti

Gaziantep FK, son olarak Fransa Ligi takımlarından Girondins Bordeaux forması giyen Aliou Badji ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Badji, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

ALIOU BADJI KİMDİR?

10 Ekim 1997 yılında Senegal'in Ziguinchor kentinde dünyaya gelen Badji, futbola Casa Sports'da başladı. 2019 yılında İsveç Ligi takımlarından Djurgarden'e transfer olan Badji, daha sonra ise Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien'e ardından ise El Ahly'e transfer oldu. Badji 2021 yılında ülkemiz takımlarından Ankaragücü'nde de kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde 224 karşılaşmaya çıkan Badji, 62 gol atarken 25 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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