Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Fikstür bizim için avantajlı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor deplasmanından aldıkları 3-1'lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Rumen teknik adam, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor'un zorlu bir rakip olduğuna değinen Sumudica, "Bugün çok mutluyum. 1-0 geri düştüğümüz maçı çevirdik. Yediğimiz gole takımım reaksiyon gösterdi ve 3 gol attık. Burada kazanmak kolay değil. İstanbulspor'dan 2 maçta 6 puan aldık. Diğer rakiplerimizin burada zorlandığını da gördük." diye konuştu.

İstanbulspor maçına kadar 7 maçlık galibiyet hasreti çektiklerini hatırlatan Sumudica, "Herkes son 7 maçı değerlendiriyor. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenildik. Diğer takımlardan birer puan aldık. Herkes 3 puanı değerli görüyor ama bizim için alınan bir puanlar da önemli. Bizim bir tane final maçımız var. Samsunspor ile karşılaşacağız. Samsun'da oynadığımız maçı 2-1 kazanmıştık. Gaziantep'te beraberlik alsak da averajla Samsunspor'un üstünde olacağız. Ancak 1 puan için mücadele etmeyeceğiz. Tabii ki kazanmak için oynayacağız. Fikstür bizim için avantajlı. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe ile maçlarımızı bitirdik. Bizimle yarışan rakiplerimiz henüz onlarla oynamadı. O yüzden final maçına en iyi şekilde hazırlanıp galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.