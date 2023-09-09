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TRANSFER HABERİ: Junior Morais Gaziantep FK'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 17:35
TRANSFER HABERİ: Junior Morais Gaziantep FK'da!

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, son olarak Romanya'nın Rapid 1923 takımında forma giyen sol bek oyuncusu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaşılmaya varıldığı belirtildi.

Morais'in, Başkan Yardımcısı İsmet Özcan'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Junior Morais'in 2019-2021 yılları arasında da kırmızı-siyahlı ekipte forma giydiği hatırlatılarak, "Morais'e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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