Gaziantep FK Florin Nita'yı kadrosuna kattığını açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Sparta Prag forması giyen 36 yaşındaki Rumen filebekçi Florin Nita'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

FLORİN NİTA KİMDİR?

3 Temmuz 1987 yılında Romanya'nın Bükreş şehrinde dünyaya gelen Nita, futbola ülkesi takımlarından Chiajna takımında başladı. 2013 yılında Steaua Bükreş'e transfer olan Rumen Milli Kaleci, daha sonra ise 2018 yılında Sparta Prag'da forma giydi. Kariyerinde 313 resmi müsabakaya çıkan başarılı file bekçisi, 112 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. 19 kez de Romanya Milli Takımı'nda forma giydi.