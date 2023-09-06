Gaziantep FK Marius Sumudica'yı resmen açıkladı

Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeniden Süper Lig yolu görünmüş oldu.
MARIUS SUMUDICA İLE ANLAŞILDI
Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica ile anlaştı.
SUMUDICA GAZİANTEP KARİYERİ
Daha önce Gaziantep FK'yi 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, Kırmızı-Siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.
52 yaşındaki Sumudica söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başı 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.
İŞTE GAZİANTEP FK'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA:
🔴⚫️ KAMUOYUNUN BİLGİSİNE Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun… pic.twitter.com/aIOoJKM7za— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 6, 2023