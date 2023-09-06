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Gaziantep FK Marius Sumudica'yı resmen açıkladı

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü gündemine eski hocası Marius Sumudica'yı almıştı.Güneydoğu ekibi, Rumen teknik direktör ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 10:42 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 15:23
Gaziantep FK Marius Sumudica'yı resmen açıkladı

Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeniden Süper Lig yolu görünmüş oldu.

MARIUS SUMUDICA İLE ANLAŞILDI

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Marius Sumudica ile anlaştı.

SUMUDICA GAZİANTEP KARİYERİ

Daha önce Gaziantep FK'yi 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, Kırmızı-Siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.

52 yaşındaki Sumudica söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başı 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.

İŞTE GAZİANTEP FK'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

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