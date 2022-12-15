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Gaziantep FK'de olağanüstü genel kurul ileri bir tarihe ertelendi!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurulun, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. İşte haberin detayları...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 19:08
Gaziantep FK'de olağanüstü genel kurul ileri bir tarihe ertelendi!

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Aralık'a ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, 15 Aralık 2022 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir. Kulübümüzün genel kurulu, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'de çoğunluk aranmaksızın dernek binamız olan Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'mizde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.



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