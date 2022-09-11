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Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 20:30
Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

6. hafta maçında Gaziantep ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.

GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'den itibaren beIN SPORTS 4 ve beIN SPORTS Connect'ten canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR SPOR MAÇI 11'LER

GAZİANTEP: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, A. Parmak, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Serkan Göksu, Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Valentin, Umut Nayir

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