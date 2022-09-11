Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
6. hafta maçında Gaziantep ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.
GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'den itibaren beIN SPORTS 4 ve beIN SPORTS Connect'ten canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR SPOR MAÇI 11'LER
GAZİANTEP: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, A. Parmak, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Serkan Göksu, Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Valentin, Umut Nayir