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Gaziantep FK-Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan Gaziantep FK-Antalyaspor maçıyla başladı. İlk üç maçında 7 puan toplayan Gaziantep, 6 puanı bulunan Antalyaspor'u ağırlıyor. Gaziantep FK-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 22:00
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Gaziantep FK-Antalyaspor maçıyla açıldı. İki takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

İlk üç maçında yenilgi yüzü görmeyen 7 puanlı Gaziantep FK, Antalyaspor karşısında galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.

6 puanı bulunan Antalyaspor da rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırmak istiyor.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mirza Cihan, Maxim, Markovic, Figueiredo.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Antalyaspor arasındaki mücadele saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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