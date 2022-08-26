Gaziantep FK-Antalyaspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Gaziantep FK-Antalyaspor maçıyla açıldı. İki takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
İlk üç maçında yenilgi yüzü görmeyen 7 puanlı Gaziantep FK, Antalyaspor karşısında galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.
6 puanı bulunan Antalyaspor da rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırmak istiyor.
GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mirza Cihan, Maxim, Markovic, Figueiredo.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright.
GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK ile Antalyaspor arasındaki mücadele saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.