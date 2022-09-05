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Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı | Galatasaray maçı canlı izle | GS maçı canlı yayın

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Yaz transfer döneminde yıldızlar karması oluşturan Galatasaray'da hedef, Gaziantep engelini de aşıp puanını 10'a çıkarmak. Konuk ekip ise karşılaşmada galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Galatasaray Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 20:54 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 21:00
Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı | Galatasaray maçı canlı izle | GS maçı canlı yayın

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Aslan, dört maçta 7 puan almıştı. Konuk ekibin ise 10 puanı bulunuyor. İki takımda da tek hedef kazanmak.

Galatasaray - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...




GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Jevtovic, Maxim, Sagal, Figueiredo

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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