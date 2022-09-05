Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı | Galatasaray maçı canlı izle | GS maçı canlı yayın

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Aslan, dört maçta 7 puan almıştı. Konuk ekibin ise 10 puanı bulunuyor. İki takımda da tek hedef kazanmak.

Galatasaray - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...







GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Jevtovic, Maxim, Sagal, Figueiredo

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.