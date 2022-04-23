Gaziantep FK-Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 16.00'da çalan Gaziantep FK - Göztepe maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK-GÖZTEPE İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Mirza, Sagal, Maxim, Kitsiou, Vetrih
Göztepe: Arda, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Atakan, Lourency, Halil, Tijanic, Di Santo