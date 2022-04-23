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Gaziantep FK-Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 34. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 34. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:55
Gaziantep FK-Göztepe maçı CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Gaziantep FK - Göztepe maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-GÖZTEPE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Mirza, Sagal, Maxim, Kitsiou, Vetrih

Göztepe: Arda, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Atakan, Lourency, Halil, Tijanic, Di Santo

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