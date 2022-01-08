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Gaziantep FK-Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 13:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 13:24
Gaziantep FK-Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 13.30'da çalan Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

GAZİANTEP FK: Günay, Tosça, Ertuğrul, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Mendyl, Maxim, Figueiredo, Merkel, Muhammet Demir

KARAGÜMRÜK: Viviano, Caner, Zukanovic, Luckassen, Burak, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini

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