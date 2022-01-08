Gaziantep FK-Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 13.30'da çalan Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ
GAZİANTEP FK: Günay, Tosça, Ertuğrul, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Mendyl, Maxim, Figueiredo, Merkel, Muhammet Demir
KARAGÜMRÜK: Viviano, Caner, Zukanovic, Luckassen, Burak, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini