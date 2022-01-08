Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 09:53
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Furkan, Doğan, Maxim, Halil, Figuiredo, Muhammet

Fatih Karagümrük: Viviano, Baniya, Burak, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Jimmy, Adnan, Salibur, Tunay, Pesic

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