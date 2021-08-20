Merkel Antep'te

Transferin hareketli kulüplerinden Gaziantep FK, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo'nun ardından bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, Alman asıllı Kazak orta saha Alexander Merkel'i transfer etti. Son olarak Suudi Arabistan'da Al-Faisaly Harmah forması giyen 29 yaşındaki dinamoyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına sözleşme imzalandı. Merkel, Gaziantep ekibinin bu sezon gerçekleştirdiği 11. transfer oldu.



MILAN'LA ŞAMPIYONLUK YAŞADI

Geçen sezon başında Hollanda'da Heracles'ten Al-Faisaly Harmah'a transfer olan Merkel, geçtiğimiz sezon burada 31 maçta boy gösterirken, 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev alabilen Alman futbolcu, Stuttgart U17 alt yapısından 16 yaşında Milan'a geçti ve burada altyapı eğitimini aldı. İtalyan deviyle lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli dinamo, Çizme'de Genoa, Udinese, İngiltere'de Watford'da oynadı.