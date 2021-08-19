Süper Lig'den haberler

CEMALİ GÜMRÜK'Ü GÖZÜNE KESTİRDİ

Rizespor, Beşiktaş yenilgisini Karagümrük ile telafi etmek istiyor. Yeşil- mavililerin 21 yaşındaki sol beki Cemali Sertel, Karagümrük maçından iyi bir futbolla 3 puan almak istediklerini söyledi. Sertel, "Ortam iyi, takım içi arkadaşlık iyi. İyi bir ortam var, bunları da maça yansıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RECEP'İN ACI GÜNÜ

GAZİANTEP FK'nin Denizli'den transferi Recep Niyaz, acı bir olayla sarsıldı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada; Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz'ın yakalandığı Covid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettikleri duyuruldu.

BÜYÜK İSYANDA

Trabzonspor karşısında 5-1'lik yenilgiyle sahada umduğunu bulamayan Yeni Malatyaspor'da genç oyuncuların tecrübesizliği kaptan Adem Büyük'ü çileden çıkardı. Sergilenen oyundan mutsuz olduğu anlaşılan ve takımının tek golünü atan tecrübeli santrforun takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

RONALDO, GÜMRÜK'E

Transferin hızlı kulüplerinden Fatih Karagümrük, hücum hattına takviyeye hazırlanıyor. Portekiz basını, kırmızı-siyahlıların Portekiz 2. Ligi'nde Penafiel forması giyen Ronaldo Tavares'i kiralamak istediğini öne sürdü. 25 yaşındaki santrfor, geçen sezon 31 maçta 10 gol katkısı sağladı.

ALTAY ARAYIŞTA

Lige Kayserispor galibiyetiyle başlayan Altay, uzun bir süredir transferi için uğraştığı Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'da mutlu sonu ulaştı. 23 yaşındaki golcüyle imza atan İzmir ekibi, 8'i yabancı 9 transfer yaptı. Siyahbeyazlıların, Alanyaspor karşılaşmasının ardından 1 ya da 2 takviye daha yapıp transferi noktalaması bekleniyor.

3. KARAMAN DÖNEMİ

Kayserispor, Yalçın Koşukavak'ın yerine Hikmet Karaman'ı getirdi. 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık imza attı. Kayseri'ye 3. kez gelen Karaman, Başkan Berna Gözbaşı'nın 20 aylık görevinde çalıştığı 11. hoca olacak. Karaman, "Bir an önce çalışmalara başlayıp, Adana Demirspor maçı için çözümlememizi yapmamız lazım" diye konuştu.

GİRESUNSPOR 6 HAFTA İSTİYOR

Süper Lig'e 44 yıl sonra Galatasaray yenilgisiyle başlayan Giresunspor, 6 hafta süre istiyor. Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, "Bir adaptasyon süreci geçecek, 6 hafta olarak belirledik. Sonra mutlaka farklı şeyler olacaktır" diye konuştu.