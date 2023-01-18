İşte Ankaragücü Beşiktaş maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele tek maç eleme sistemine göre oynandı. İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU Ankaragücü Türkiye Kupası'nda ilk olarak Amed Sportif'i 6-2'lik skorla eledi. Ardından üst turda İstanbul ekiplerinden Tuzlaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Son olarak ise Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş ise ilk olarak Serik Belediyespor'u 3-1'lik skorla kupadan eledi. Ardından Şanlıurfaspor'u 4-2'lik skorla sahasında mağlup etti. Son olarak ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İşte maçtan kareler...