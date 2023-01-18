Galeri Türkiye Kupası İşte Ankaragücü Beşiktaş maçından kareler

İşte Ankaragücü Beşiktaş maçından kareler

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçından öne çıkan anlar...

İşte Ankaragücü Beşiktaş maçından kareler

İşte Ankaragücü Beşiktaş maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

İşte Ankaragücü Beşiktaş maçından kareler

Mücadele tek maç eleme sistemine göre oynandı.

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İşte Ankaragücü Beşiktaş maçından kareler

İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Ankaragücü Türkiye Kupası'nda ilk olarak Amed Sportif'i 6-2'lik skorla eledi.

İşte Ankaragücü Beşiktaş maçından kareler

Ardından üst turda İstanbul ekiplerinden Tuzlaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

İşte Ankaragücü Beşiktaş maçından kareler

Son olarak ise Beşiktaş ile karşılaştı.

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