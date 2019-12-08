Ünal Karaman'dan Sturridge kararı! Antalyaspor maçında... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Ünal Karaman'dan Sturridge kararı! Antalyaspor maçında...

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Antalya deplasmanına konuk oluyor. Fırtına'da Sosa cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, Sosa'nın yokluğunda kimi oynatacağına karar verdi. İşte Antalyaspor Trabzonspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'i...
8 Aralık 2019 Pazar 12:39 Güncelleme: 08.12.2019 12:46
Ünal Karaman'dan Sturridge kararı! Antalyaspor maçında...

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oluyor.

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Ünal Karaman'dan Sturridge kararı! Antalyaspor maçında...

Antalya Stadyumu'nda saat 16:30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ünal Karaman'dan Sturridge kararı! Antalyaspor maçında...

Geride kalan 13 haftada 6 galibiyet ve 5 beraberlik alan Trabzonspor'un 23 puanı var.

Ünal Karaman'dan Sturridge kararı! Antalyaspor maçında...

Son altı maçında galibiyet alamayan Antalyaspor'un ise 12 puanı bulunuyor.

Ünal Karaman'dan Sturridge kararı! Antalyaspor maçında...

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının birinden puan alabilen Antalyaspor (1B 4M), bu süreçte kalesinde 13 gol gördü ve sadece üç gol atabildi.

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