Ünal Karaman'dan Sturridge kararı! Antalyaspor maçında...

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Antalya deplasmanına konuk oluyor. Fırtına'da Sosa cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, Sosa'nın yokluğunda kimi oynatacağına karar verdi. İşte Antalyaspor Trabzonspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç önü istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'i...

8 Aralık 2019 Pazar 12:39 Güncelleme: 08.12.2019 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





