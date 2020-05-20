Haberler Galeri Trabzonspor'da çifte imza!

Trabzonspor'da çifte imza!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız vermişti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililerde imza şov da başladı. Yönetim uzun süredir taraftarın merakla beklediği isimlerle anlaşma sağlamak üzere. İşte son gelişmeler...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





