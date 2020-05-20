Trabzonspor'da çifte imza!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız vermişti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililerde imza şov da başladı. Yönetim uzun süredir taraftarın merakla beklediği isimlerle anlaşma sağlamak üzere. İşte son gelişmeler...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:45
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Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Trabzonspor'da yıldız arayışları sürüyor.
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Ligin 12 Haziran'da başlayacak olmasından dolayı antrenmanlara başlayan bordo-mavililerde tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fırtına, gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor.
Trabzonspor bir yandan da Sosa ve Novak'a imza attırmak için yoğun mesai harcıyor.
SOSA VE NOVAK İMZAYA YAKIN
Fırtına bir yandan ligde ve kupada şampiyonluğa koşarken diğer taraftan iç transferde iki yıldız ismine imza attırmayı hedefliyor.