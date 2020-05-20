Trabzonspor'da çifte imza! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'da çifte imza!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız vermişti. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililerde imza şov da başladı. Yönetim uzun süredir taraftarın merakla beklediği isimlerle anlaşma sağlamak üzere. İşte son gelişmeler...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 06:45
Trabzonspor'da çifte imza!

Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Trabzonspor'da yıldız arayışları sürüyor.

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Trabzonspor'da çifte imza!

Ligin 12 Haziran'da başlayacak olmasından dolayı antrenmanlara başlayan bordo-mavililerde tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

Trabzonspor'da çifte imza!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fırtına, gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Trabzonspor'da çifte imza!

Trabzonspor bir yandan da Sosa ve Novak'a imza attırmak için yoğun mesai harcıyor.

Trabzonspor'da çifte imza!

SOSA VE NOVAK İMZAYA YAKIN

Fırtına bir yandan ligde ve kupada şampiyonluğa koşarken diğer taraftan iç transferde iki yıldız ismine imza attırmayı hedefliyor.

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