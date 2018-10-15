Trabzonspor Muhammed Kipritin peşinde! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Trabzonspor Muhammed Kiprit'in peşinde!

    Transferde genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna katma planı yapan Trabzonspor, gurbetçi gençleri de takibe aldı.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 14:41:58 Güncelleme: 14:56:36
    Trabzonspor Muhammed Kipritin peşinde!

    Bordo mavililer Hertha Berlin'in ikinci takımında forma giyen Muhammed Kiprit'i de gündemine aldığı öğrenildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Trabzonspor Muhammed Kipritin peşinde!

    Trabzonspor'un futbolcu izleme komitesinin başındaki isim İhsan Derelioğlu, Almanya'ya geçti.

    Trabzonspor Muhammed Kipritin peşinde!

    Burada alt liglerde forma giyen gurbetçi oyuncuları gözlem altına alacağı bilgisi paylaşıldı.

    Trabzonspor Muhammed Kipritin peşinde!

    Derelioğlu'nun, başta Hertha Berlin II'de forma giyen Muhammed Kiprit olmak üzere 4-5 ismi takip altına alacağı öğrenildi.

    Trabzonspor Muhammed Kipritin peşinde!

    BURAK TEMİR ŞOV YAPTI!

    Trabzonspor'un sezon başı Gençlerbirliği'nden kadrosuna katıp 1461 Trabzon'a kiraladığı Burak Temir U19 milli takımımızın Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta 1 gol 1 asist yaptı.

    Trabzonspor Muhammed Kipritin peşinde!

    Milli takım, 9 Ekim Salı günü yine Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.

    Trabzonspor Muhammed Kipritin peşinde!
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN