Trabzonspor Muhammed Kipritin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Trabzonspor Muhammed Kiprit'in peşinde!
Transferde genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna katma planı yapan Trabzonspor, gurbetçi gençleri de takibe aldı.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 14:41:58
Güncelleme: 14:56:36
Bordo mavililer Hertha Berlin'in ikinci takımında forma giyen Muhammed Kiprit'i de gündemine aldığı öğrenildi.
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Trabzonspor'un futbolcu izleme komitesinin başındaki isim İhsan Derelioğlu, Almanya'ya geçti.
Burada alt liglerde forma giyen gurbetçi oyuncuları gözlem altına alacağı bilgisi paylaşıldı.
Derelioğlu'nun, başta Hertha Berlin II'de forma giyen Muhammed Kiprit olmak üzere 4-5 ismi takip altına alacağı öğrenildi.
BURAK TEMİR ŞOV YAPTI!
Trabzonspor'un sezon başı Gençlerbirliği'nden kadrosuna katıp 1461 Trabzon'a kiraladığı Burak Temir U19 milli takımımızın Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta 1 gol 1 asist yaptı.
Milli takım, 9 Ekim Salı günü yine Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.