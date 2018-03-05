Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu
Dilmen'in ilk yarının ardından yaptığı yorumlar:
Trabzon kontra atak oyunu oynuyor. Deplasmanda olan takım Trabzonspor gibi. Beyazlı takım şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor bu belli. Beşiktaş'ın baskılı oyunu başlayacak. Puan kaybına tahammülü olmadığı için her türlü riski alacak. Kulübeler maçı belirleyecek.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.