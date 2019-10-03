UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci karşılaşmasında Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlıyor. İlk maçında deplasmanda Getafe'ye kaybeden Fırtına, bu müsabakayı kazanarak Avrupa Ligi'nde çıkışa geçmek istiyor. İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i...
3 Ekim 2019 Perşembe 07:21
Güncelleme: 03.10.2019 07:21
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor, bugün İsviçre temsilcisi Basel ile karşılacak.
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Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello yönetecek.
Di Bello'nun yardımcılıklarını ise Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rosario Abisso olacak.