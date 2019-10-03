İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci karşılaşmasında Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlıyor. İlk maçında deplasmanda Getafe'ye kaybeden Fırtına, bu müsabakayı kazanarak Avrupa Ligi'nde çıkışa geçmek istiyor. İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i...
3 Ekim 2019 Perşembe 07:21 Güncelleme: 03.10.2019 07:21
İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor, bugün İsviçre temsilcisi Basel ile karşılacak.

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İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak.

İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

Karşılaşmayı İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello yönetecek.

İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

Di Bello'nun yardımcılıklarını ise Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rosario Abisso olacak.

İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

İŞTE TRABZONSPOR'UN BASEL MAÇI İLK 11'İ

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