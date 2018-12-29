Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru...

Trabzonspor'un kadro dışı bırakılan golcüsü Burak Yılmaz, İstanbul'a eski kulübüne geri dönüyor.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 20:21:13
Güncelleme: 20:28:35
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gündeminde olduğu konuşuluyordu...
Yıldız golcünün transferinde sona yaklaşıldı ve İstanbul'a dönmesi kesinleşti.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, ligin ilk yarısı biter bitmez hem ikinci yarı hem de 2019-2020 sezonu için düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, yeni yılın ilk günlerinde Burak Yılmaz transferi için kolları sıvayacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği golcü oyuncu için, siyah-beyazlı yönetim önce Trabzonspor yönetimi ile ortak bir noktada buluşmaya çalışacak.