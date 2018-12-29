Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru...

Trabzonspor'un kadro dışı bırakılan golcüsü Burak Yılmaz, İstanbul'a eski kulübüne geri dönüyor.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 20:21:13 Güncelleme: 20:28:35
Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru...

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oluyor.

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Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru...

Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gündeminde olduğu konuşuluyordu...

Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru...

Yıldız golcünün transferinde sona yaklaşıldı ve İstanbul'a dönmesi kesinleşti.

Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru...

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, ligin ilk yarısı biter bitmez hem ikinci yarı hem de 2019-2020 sezonu için düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, yeni yılın ilk günlerinde Burak Yılmaz transferi için kolları sıvayacak.

Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru...

Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği golcü oyuncu için, siyah-beyazlı yönetim önce Trabzonspor yönetimi ile ortak bir noktada buluşmaya çalışacak.

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