İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!

İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!

Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle beraber, kış transfer penceresi açılıyor. İlk devrede perdenin kapanmasının ardından kulüpler kadrolarını güçlendirebilmek adına yapacakları girişimler için ocak ayı transfer tescil dönemini beklemeye koyuldu. 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu için girişimlerini sürdüren kulüpler kadro güçlendirme çalışmalarına erken başladı. Birçok isimle temaslarını sürdüren ekiplerden bazıları ön protokolleri imzaladı bile... İşte bu zamana kadar yapılmış en pahalı kış transferleri...
1 Ocak 2020 Çarşamba 14:36 Güncelleme: 01.01.2020 15:01
İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!

Fabian Ernst - Beşiktaş - 4.5 Milyon Euro

Beşiktaş'ın 2008-2009 kış transfer döneminde Schalke 04'den kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu, çıktığı 99 Süper Lig maçında 7 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti. Ernst, Mustafa Denizli'nin teknik direktörlük yaptığı 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanmasında büyük rol oynamıştı.

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İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!

Filip Holosko - Beşiktaş - 5 Milyon Euro

2007-2008 sezonunda Manisa forması giyen Slovak oyuncu, kış transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olmuştu. Holosko, 7 sezon siyah-beyazlı formayı giydi ve 140 maçta 40 gol attı.

İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!

Franck Ribery - Galatasaray - 5 Milyon Euro

Kış transfer döneminin en konuşulan oyuncularından biri olan Fransız futbolcu, Avrupa'da adından söz ettirmeden önce yolu ülkemizden geçmişti. 2005-2006 kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ribery, sadece yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giymişti. Şu an Fiorentina forması giyen Ribery, Galatasaray forması altında 14 Süper Lig maçında 5 asistlik bir performans sergilemiş, Fenerbahçe ile oynanan ve Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Türkiye Kupası finalinde attığı gol ve yaptığı 2 asist ile hafızalara yer etmişti. Fransız kanat oyuncusu gelmesi kadar, gidişiyle de olay olmuştu.

İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!

Bogdan Stancu - Galatasaray - 5 Milyon Euro

Ülkemizde şu an Gençlerbirliği forması giyen Rumen futbolcu Stancu, 2010-2011 transfer döneminde Romanya Ligi takımlarından Steaua Bükreş'ten Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da çıktığı 14 Süper Lig maçında 2 gol atan Stancu, Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşatmıştı.

İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!

Garry Rodrigues - Galatasaray - 5.3 Milyon Euro

Bu sezon Fenerbahçe forması giyen Rodrigues, 2016-2017 sezonunda Yunan kulübü Paok'tan Galatasaray'a transfer olmuştu. Yeşil Burun Adalı oyuncu Galatasaray forması altında 61 maçta 13 gol, 14 asistlik performans göstermişti.

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