İşte Süper Lig'in en pahalı kış transferleri!
Fabian Ernst - Beşiktaş - 4.5 Milyon Euro
Beşiktaş'ın 2008-2009 kış transfer döneminde Schalke 04'den kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu, çıktığı 99 Süper Lig maçında 7 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti. Ernst, Mustafa Denizli'nin teknik direktörlük yaptığı 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanmasında büyük rol oynamıştı.
Franck Ribery - Galatasaray - 5 Milyon Euro
Kış transfer döneminin en konuşulan oyuncularından biri olan Fransız futbolcu, Avrupa'da adından söz ettirmeden önce yolu ülkemizden geçmişti. 2005-2006 kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ribery, sadece yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giymişti. Şu an Fiorentina forması giyen Ribery, Galatasaray forması altında 14 Süper Lig maçında 5 asistlik bir performans sergilemiş, Fenerbahçe ile oynanan ve Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Türkiye Kupası finalinde attığı gol ve yaptığı 2 asist ile hafızalara yer etmişti. Fransız kanat oyuncusu gelmesi kadar, gidişiyle de olay olmuştu.
Bogdan Stancu - Galatasaray - 5 Milyon Euro
Ülkemizde şu an Gençlerbirliği forması giyen Rumen futbolcu Stancu, 2010-2011 transfer döneminde Romanya Ligi takımlarından Steaua Bükreş'ten Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'da çıktığı 14 Süper Lig maçında 2 gol atan Stancu, Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşatmıştı.