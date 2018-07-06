Spor Toto Süper Lig'de transfer gündemi

GÖZTEPE'DEN CİKALLESHİ ATAĞI

?Göztepe, hücum hattı için atağa kalkıyor. Geçen sezon devre arası Jahovic'i Konya'ya satan, kontratı biten Demba Ba'yı Çin'e kaptıran ve son olarak Ömer Şişmanoğlu'nu gönderen Göz-Göz'de elde kalan tek golcü Ghilas. Forvete transfer yapacak İzmir ekibinin listesine, en son Uruguaylı Abel Hernandez ile Konya ile yollarını ayırmak isteyen Eto'o girmişti. İzmir ekibinin şimdi de Osmanlı'nın düşmesiyle takımdan ayrılmak isteyen Sokol Cikalleshi'yi gündemine aldığı öğrenildi.