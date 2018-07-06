Spor Toto Süper Lig'de transfer gündemi
DADAŞ'TA 10 NUMARA İMZA
TRANSFERİN hareketli kulübü Erzurum, gün içindeki ikinci bombasını Emrah Başsan'la patlattı. Mavi- beyazlılar, Portekiz Premier Lig ekibi V.Setubal'dan Emrah Başsan'la 2 yıllık imza attı. Geçen sezon devre arası G.Saray'dan ayrılıp Portekiz'e giden 26 yaşındaki 10 numara, 6 maçta görev aldığı takımında 1 gol, 1 asist yaptı.
BAŞAKŞEHİR'DE TAŞÇI İDDİASI
BAŞAKŞEHİR'İN, S.Moskova'yla kontratı biten Türk asıllı Alman milli futbolcu Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Serdar'ın Başakşehir kulübü ile görüştüğü ifade edilmiş ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki resmi sosyal medyada yer almıştı. İki tarafın anlaştığı ve birkaç gün içinde 31 yaşındaki stoperle 2 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atılacağı belirtildi.
GÖZTEPE'DEN CİKALLESHİ ATAĞI
?Göztepe, hücum hattı için atağa kalkıyor. Geçen sezon devre arası Jahovic'i Konya'ya satan, kontratı biten Demba Ba'yı Çin'e kaptıran ve son olarak Ömer Şişmanoğlu'nu gönderen Göz-Göz'de elde kalan tek golcü Ghilas. Forvete transfer yapacak İzmir ekibinin listesine, en son Uruguaylı Abel Hernandez ile Konya ile yollarını ayırmak isteyen Eto'o girmişti. İzmir ekibinin şimdi de Osmanlı'nın düşmesiyle takımdan ayrılmak isteyen Sokol Cikalleshi'yi gündemine aldığı öğrenildi.
SALİH DURSUN GERİ DÖNDÜ
YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor'da antrenmanlar Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen sezon ağır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Salih Dursun da kampa katıldı. Genç futbolcu, eşliğinde takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.
FOFANA METZ'TE
FRANSA 2. Lig ekibi Metz, Alanyaspor'un 20 yaşındaki Malili stoperi Mamadou Fofana ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor'un Şubat ayında sözleşmesini 2021'e kadar uzattığı Fofana için ne kadar bonservis alacağı açıklanmadı. Genç futbolcu, geçen sezon Akdeniz ekibinde 26 karşılaşmada forma giydi.