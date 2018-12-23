Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarıyla sezonun ilk devresi tamamlanacak. Lider Başakşehir, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puanı Alanya'da bıraktı. Sezonun flaş takımı Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti ve 29 puana yükseldi. Galatasaray, bu akşam Sivasspor'u konuk edecek. Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise Antalya deplasmanı ile ilk devreyi noktalayacak.

İşte Spor Toto Süper Lig 17. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 17. hafta puan durumu...